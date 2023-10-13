Такой спрос обусловлен тем, что людям надоедает однообразие. И это вполне нормально, учитывая, сколько появляется красивых и нетипичных имен. 24 Канал собрал несколько лучших вариантов, которыми можно назвать мальчика.

Невозможно налюбоваться 6 трендовых имен английского происхождения, которыми можно назвать девочку

Необычные имена для мальчиков: список

Радомир – популярное мужское украинское происхождение. Оно возникло у славян от двух слов: "рад" и "мир". Переводится на украинский как "радуется миру" или "радость мира". Некоторые трактуют его как "борец за мир", "мирный". Имя популярно в Хорватии, Словакии, Сербии, Венгрии, Польше и Чехии.

Левко – красивая форма имени Лев. Есть два варианта возникновения. За первой, оно появилось от латинского слова "leo". А за второй – от древнегреческого слова "лион". Одни говорят, что оно означает "лев", другие – "царь зверей".

Эней – это имя, которое все помнят из поэмы Ивана Котляревского "Энеида". Он был лидером троянцев, которые после разрушения их государства, начали искать новые территории для жизни. Это слово греческого происхождения, означающее "медный", "бронзовый", "достойный похвалы".

Стефан имеет хорошее звучание. Возникло в древнегреческом языке от имени "Стефаноса". Значит "венок", "корона", "венец". Сначала его использовали православные и через некоторое время католики. Имя Стефан имел первый известный христианский мученик, которого внесли в лик святых.

Радион тоже услышишь нечасто. Оно имеет греческое происхождение от слова родеос. Имеет значение "розовый". Есть другая версия, что имя означает "житель острова Родос".

Домир имеет несколько версий происхождения. Некоторые исследователи говорят, что оно образовалось от имени Далимира, которое славяне получили от кочевников. Состояло из двух частей: "дал" и "имир". Затем вторую часть славяне превратили в "мир". Поэтому имя стали трактовать как "основатель мира".

Узнайте, как назвать мальчика, рожденного в октябре. Есть несколько интересных идей.