6 редко используемых мужских имен, которые невероятно хорошо звучат

Иногда редкие имена поражают своей историей и значением. Поэтому родители и выбирают соответствующие варианты для своих детей. Однако некоторые имена все равно не часто можно услышать в наше время.

24 Канал собрал подборку редко используемых имен для мальчиков. В частности, речь идет о таких: Эмиль, Лукас, Устин, Даниэль и Зорян. Детальнее – в материале.

Кстати говоря 6 замечательных имен, которыми можно назвать мальчика в 2024 году

Подборка редких имен для мальчиков

Существует несколько версий происхождения имени Дамир. Первая утверждает, что оно образовалось от имени Далимир, которое означает "подарок великого". Также трактуется как "основатель мира". По другой версии, появилось от имени Тимер, которое переводится как "железо", "упорный".

Имя Серафим пришло к нам из Римской империи. Кроме того, они имеют латинские корни. А с иврита переводится как "огненный". Владельцы этого имени – трудолюбивые и самостоятельные. Потому часто покоряют новые вершины.

Имя Тимофей зародилось в Древней Греции. Оно произошло от имени Тимофеос, которое трактуется как "прославляющий Бога". На территорию Киевской Руси пришло вместе с христианством.

Редко используемые мужские имена / Фото Unsplash

Имя Камиль имеет две версии своего происхождения. По одной, образовалось от имени Camillus, означающего "безупречное происхождение". По другой, имя имеет арабские корни и трактуется как "совершенный", "идеальный", "примерный".

Первая теория говорит, что имя Марк образовалось от латинского слова Marcus ("молоток"). А вот другая – что оно происходит от имени римского бога войны Марса. Такие мальчики всегда стремятся отстоять свое мнение, поэтому очень решительны.

Согласно немецкой версии, имя Оскар происходит от Ansgar, которое имеет значение "копье Бога". Согласно скандинавской версии, оно трактуется как "божественный". Это имя можно часто услышать в разных европейских странах, однако, не в Украине.

Еще несколько редких мужских имен

На самом деле многие имена уже давно утратили свою популярность, потому и редко встречаются в наше время. Однако родителям стоит обратить на них внимание. Ведь редко используемые имена – невероятно красивые и благозвучные. Например, в списке есть следующие: