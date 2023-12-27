5 забытых старинных имен для девочек: запомнятся каждому

Все чаще родители вспоминают о давно забытых именах. Ведь так их дети будут выделяться среди сверстников. Кроме того, эти имена имеют давнюю историю и невероятное значение.

Они пришли к нам из древнегреческого, древнееврейского и древнегерманского языков. Сейчас такие имена слышны крайне редко. Подборку смотрите на сайте 24 Канала.

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Забытые имена для девочек

Имя Каталея пришло к нам из древнееврейского языка. Поэтому оно имеет свою особую историю. Некоторое время родители вообще не называли этим именем дочерей, однако впоследствии началось его возрождение. Говорят, что Каталеи обладают невероятной харизмой.

Имя Эльвира с древнегерманского языка переводится как "благосклонная", "добродетельная", "доброжелательная". По другой теории, оно происходит из Испании и означает "обороняющая", "всех оберегающая". В характере Эльвир присутствуют лидерские качества.

Имя Аделина также имеет древнегерманское происхождение. Оно трактуется как "благородная", "пахучая", "честная", "порядочная", "набожная". Девушки, имеющие такое имя, невероятно чувствительны и нежны. Поэтому им тяжело жить в жестоких реалиях.

Новорожденный ребенок / Фото Canva

Имя Ярина появилось в Древней Греции и означает "спокойствие". Также существует версия, что оно происходит от славянского бога солнца Ярила и переводится как "солнечная", "яркая", "согревающая". Несмотря на такие трактовки, Ярины обычно непоседливы.

Имя Иллария происходит от мужского – Илларий, зародившегося в Древней Греции. Переводится как "тихий", "незлобный", "веселый". С владелицами этого имени очень приятно общаться, ведь они часто поражают своими знаниями.

Если же вы в ожидании мальчика, то до наших времен сохранилось много древних украинских имен. Сейчас их можно очень редко услышать. Однако эти имена обладают мощной энергетикой.