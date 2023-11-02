Как назвать дочь: 7 имен на букву "А", которые очень хорошо звучат

Имена, которые начинаются на букву "А", отличаются благородством и красотой. Они подходят любой девочке, потому что имеют красивое звучание.

Если не знаете, как назвать дочь – можете выбрать имя на букву "А". Среди них бывают и редкие и традиционные. Подборку подготовил 24 Канал.

Это просто вау 8 популярных имен для мальчиков, которые вы хорошо знаете

Имена для девочек на букву "А"

Амели – по основному варианту происхождения, имя появилось во французском языке от слова "цветок". Есть еще одна версия, хоть и не столь распространенная, что Амели – немецкого происхождения со значением "трудолюбивая".

Анжелика – красивое имя, возникшее от греческого слова, означает "ангел", "вестник". По другой версии, это латинское имя, которое сформировалось от слова "angelicus".

Алла – по одной из версий, это имя с греческими корнями. Хотя поначалу это было простым словом, что означало "другая". Если верить в другую теорию, то с арабского оно переводилось как "богиня".

Антонина имеет две версии происхождения. Одна из них состоит в том, что имя греческое и означает "вступает в бой", "соревнуется". А второе – имя сформировалось от греческого корня "anthos" со значением "цветок".

Алина – сокращенный вариант женского имени Аделина, которое образовалось от французского Adeline. Некоторые говорят, что оно появилось от древнегерманского имени Адела, которое является сокращенной формой древнегерманского имени Адельгайд.

Альбина – редкое имя, берущее начало с латинского языка. Поговаривают, что основой имени является латинское слово "albinus". Переводят на украинский как "чистый", "белый", "чистый".

Агата необычно звучит и пока не широко распространено. Сформировалось еще в Древней Греции и означает "благая", "добрая", "хорошая".

Есть также необычные имена для девочек, для тех, кто любит оригинальность.