6 волшебных имен для девочек, которые можно услышать нечасто

Преимущественно при выборе имени для новорожденной опираются на собственные предпочтения. Есть довольно редкостные варианты, которые отличаются своей красотой.

Выбор редких имен поможет ребенку чувствовать себя неповторимым и уникальным. Важно, чтобы имя имело хорошее значение. 24 Канал собрал несколько хороших идей, как назвать девочку.

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Редкие женские имена: список

Доминика – красивая женская форма, которая образовалась от латинского мужского имени Доминик. Имеет значение "принадлежит Господу", "Господняя". Некоторые утверждают, что имя происходит от латинского словосочетания "dies Dominicus", то есть "День Господний". В таком случае трактуется "рожденная в воскресенье".

Изабелла – имя, возникшее в Испании и переводимое как "красавица", "прекрасная", "искусительница". Есть специалисты, которые предполагают, что оно сформировалось от провансальского имени Isabeu. А оно, в свою очередь, является вариантом имени Елизавета, которое означает "посвящённое Господу".

Оливия – очень хорошее имя. Оно берет начало на латыни, а именно – от термина "oliva", переводимого на украинский дословно "олива" или "оливковое дерево".

Камелия – распространенное имя в европейских странах, возникшее в английском языке. Считается, что оно произошло от названия растения камелия.

Есть другие варианты происхождения имени. По первой, Камелия образовалось путем сочетания имен Амелия и Камилла. А вторая предполагает, что Камелия сформировалась от латинского слова "camella" со значением "чаша".

Виолетта звучит очень интересно. Имя имеет латинские корни: слово "viola" переводится как "фиалка". В других языках оно также синоним цветка. В Украине оно еще не очень распространено, в отличие от Франции, США, Италии и Англии.

Ева – имя, которое славится своим древнееврейским происхождением. Появилось от имени Хава, что означает "дающая жизнь" или просто "жизнь". Ева была первой женщиной на земле. В современном контексте имя трактуют как "живая", "подвижная".