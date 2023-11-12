5 благозвучных имен для девочек на букву "Б": довольно редко встречаются

Выбор имени для девочки – это иногда та еще сложность. Родители хотят, чтобы не только было красиво, но и в будущем нравилось дочери.

24 Канал собрал для вас подборку красивых имен на букву "Б", которыми можно назвать будущую дочь.

Хорошо 8 красивых имен для девочек, вызывающих искренний восторг

Имена на букву "Б"

Божена – женское имя старославянского происхождения. Означает "божья", "благословенная", "Богом указанная", "одаренная Богом". Большой популярностью пользуется в европейских странах – Польше, Чехии, Словении, Словакии.

Беатриса – римское имя, которое впоследствии стало общеевропейским. Оно приобрело популярность благодаря средневековому поэту Данте Алигьери, посвящавшему свои произведения любимой Беатриче.

Имя Богдана достаточно распространено среди славян. Когда родители называли так дочерей, то благодарят Бога за подарок с небес. Значение имени достаточно простое – "Богом дана".

Есть несколько версий происхождения имени Белла. По одной из них, она имеет латинские корни и является сокращенной формой от Изабеллы. За другой – это португальское имя. Белла означает "прекрасная", "красавица", "белая", "светлая", "амазонка", "воинственная женщина".

Богуслава – это редкое имя. По некоторым данным, оно произошло от старинного славяно-татарского имени. Также расшифровывается как "Богу слава".