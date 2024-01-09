Прекрасная подборка имен, которыми называли детей в Одесской области в 2023 году

В первом полугодии 2023 года детей в Одесской области называли очень красивыми редкими именами. В частности, Тамирланом, Габриэлем, Афиной и Реной.

Были и имена, которые на территории Украины можно услышать довольно часто. Соответствующий список, предоставленный Министерством юстиции, находите в материале.

Кстати говоря Марфа, Гектор, Элиана и Артем: как называли детей во Львовской области в 2023 году

Список женских имен

Имя Сабина имеет несколько версий своего происхождения. Согласно одной, она появилась в Древнем Риме. Раньше Сабиной называлась покровительница домохозяек. По другому утверждению, имя образовалось от арамейского Saba, которое означает "крестная".

Нет единой версии, откуда к нам пришло имя Римма. Одна утверждает, что оно происходит из латинского языка, а вот другая – что из Древней Греции. Согласно третьей версии, это имя – древнееврейского происхождения.

Имя Королина возникло в Древней Греции и трактуется как "королева". Оно образовалось от мужского имени Карл, которое переводится "человек" или "король". Обычно такие девушки достаточно активны и проявляют невероятный интерес к миру.

Имя Аврора пришло к нам из Древней Греции. Считается, что раньше так называлась богиня утренней звезды. Обладательницы этого имени достаточно требовательны и авторитетны. Они любят, чтобы все происходило по их правилам.

Среди самых популярных имен, которыми родители называли своих дочерей в Одесской области, есть такие : Алиса, Анастасия, Анна, Ангелина, Варвара, Валерия, Виктория, Вероника, Ева, Елизавета, Эмилия, Дарья, Злата, Екатерина, Ксения, Мария, Мирослава, Милана, Николь, Александра, Полина, Светлана, Соломия, София.

В список попали и редко используемые имена : Андриана, Афина, Джавелина, Доминикия, Эстер, Эра, Жасмин, Кассия, Квитослава, Лия-Илдыз, Лоис, Лиэль, Мальвина, Ноеминь, Нурай, Рена, Росина, Тавифа, Туласи, Ягмур.

Мальчик и девочка / Фото Canva

Список мужских имен

Имя Ждан – славянского происхождения и трактуется как "тот, кого ждали". Поэтому обычно родители именно так называют долгожданных детей. Владельцы этого имени умеют находить общий язык с людьми.

Имя Олесь имеет греческие корни и означает "защитник". В детстве такие мальчики – спокойные, послушные и старательные. Поэтому родители не испытывают особого труда в воспитании. Со временем владельцы этого имени становятся мужественными мужчинами.

Имя Артем имеет древнегреческое происхождение. Оно образовалось от имени Артемий, появившегося благодаря богине Артемиде. Имеет несколько значений: "неповрежденный", "человек с крепким здоровьем", "сильный", "человек, у которого безупречное здоровье".

Имя Кирилл также древнегреческого происхождения. Оно трактуется как "господин", "владыка". Мальчики, обладающие таким именем, всегда выступают за справедливость. Кроме того, для них важна собственная честь и достоинство.

В Одесской области мальчиков называли именами, которые в наше время можно довольно редко услышать : Адам, Алин, Ангел, Демьян, Дориан, Габриэль, Эдгар, Иеремий, Мариус, Марьям, Марс, Лоренс, Наум, Орест, Рагнар, Рамиль, Серафим, Светозар, Тамирлан, Харитон, Ян.

Были и более популярные имена : Андрей, Богдан, Владимир, Владислав, Глеб, Давид, Даниил, Денис, Егор, Иван, Лев, Матвей, Макар, Максим, Марк, Николай, Михаил, Александр, Роман, Ростислав, Сергей, Тимофей, Тимур, Ярослав.