Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева поздравила свою маму с днем рождения. По случаю праздника она показала совместные фото с родной, где они позируют в ярких пижамах.

Сегодня, 30 ноября, мама успешной танцовщицы Илоны Гвоздевой Нина празднует день рождения. По случаю праздника звезда опубликовала совместные фото на своей странице в инстаграме и поздравила ее трогательным постом.

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На общих фотографиях Нина и Илона позируют в шелковых пижамах с пухом розового и голубого цветов. Танцовщица дополнила домашний образ бежевыми балетками, а ее мама – тапочками. Илона Гвоздева заплела волосы в два колоска, а Нина сделала элегантную прическу. Они предстали перед объективом с легким макияжем с акцентом на глазах. Мать и дочь продемонстрировали нежные объятия и чувства на камеру.

Под фото Илона Гвоздева посвятила трогательные слова своей маме. Она поздравила ее с днем рождения и отметила, что только когда сама стала мамой, то поняла, сколько нужно прилагать усилий и терпения, чтобы показывать пример своим детям.

"Я восхищаюсь твоей жизненной энергией, позитивом, лучезарной улыбкой, ты всегда такая ласковая, нежная, любящая и всегда готова прийти на помощь! Желаю тебе здоровья и быть всегда любимой своим мужем, детьми и внуками. Люблю, ценю, обожаю", – написала Илона Гвоздева.

Для просмотра фото листайте справа: