Известная украинская танцовщица, победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева недавно во второй раз стала мамой. Поэтому теперь танцовщица немало времени уделяет спорту, чтобы вернуться в свою привычную форму.

На своей личной странице в инстаграме хореограф решила пошутить и опубликовала кадры своих пышных форм. Таким образом Илона Гвоздева предположила, что так могла бы выглядеть, если бы не занималась спортом.

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Это моя большая любовь, вдохновение и образ жизни! Он появился судьбоносно и чрезвычайно быстро стал неотъемлемой частью меня! Это – спорт! И вот, на фото вы видите, какой бы я была без него,

– написала Гвоздева.

Танцовщица прибегла к фотошопу. Ее фотографии, на которых она находилась в великолепной спортивной форме, моментально стали визуально больше на несколько десятков килограммов.

Стоит заметить, что во время беременности Илона Гвоздева набрала 21 килограмм. Некоторые пользователи не сразу поняли, что это фотошоп, поэтому начали писать в комментариях, что почти поверили, что это настоящая Илона в прошлом.

В комментариях певица Оля Цибульская отметила, что обожает юмор танцовщицы.

Как могла бы выглядеть Илона Гвоздева: смешные фото



Илона Гвоздева рассмешила сеть необычными кадрами / Фото из Instagram



Илона Гвоздева рассмешила сеть необычными кадрами / Фото из Instagram



Илона Гвоздева рассмешила сеть необычными кадрами / Фото из Instagram



Илона Гвоздева рассмешила сеть необычными кадрами / Фото из Instagram