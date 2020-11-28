Украинская танцовщица Илона Гвоздева почти два месяца назад стала мамой во второй раз. Хоть она не показывает лицо сына, но охотно публикует с ним новые трогательные фотографии.

Илона Гвоздева поделилась новой милой фотографией на личной странице в инстаграме. Известная украинская танцовщица часто делится с поклонниками трогательными кадрами из своей жизни. Теперь она показала фото с новорожденным сыном.

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На кадре Илона Гвоздева изображена на руках с маленьким Домиником. Победительница "Танцев со звездами" не показывает лицо малыша на публику, поэтому сфотографировалась так, чтобы сын был повернут спиной к камере. Доминик одет в белое боди в синие горохи.

Илона Гвоздева между тем позировала в домашнем образе. Она предстала в розовом халате. Звезда распустила волосы и сделала красивый макияж. Танцовщица также подчеркнула брови и накрасила губы бордовой матовой помадой.

В подписи к фото звезда сообщила, что заболела. Поэтому спросила у подписчиков, как лечиться, чтобы не навредить малышу. Илона Гвоздева растрогала поклонников фотографией с сыном, поэтому они написали в комментариях, что на ее руках – лучшее лекарство.