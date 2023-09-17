Праздник иконы "Неопалимая Купина": что нельзя делать в этот день
Праздник иконы Божией Матери, называемой как "Неопалимая Купина", празднуют в Украине 17 сентября. В этот день люди молятся к иконе. Что нельзя делать в такой праздник – читайте ниже.
В христианстве "Неопалимая Купина" стала прообразом Богоматери, символизирующей непорочное зачатие Девы Марии. В народе ее считают охранницей от пожара и молнии.
Интересно Особенности Рош га-Шана: что нельзя делать в большой еврейский праздник
Церковь в этот день чествует икону Божьей матери, называемую как "Неопалимая Купина". По преданию, так назывался горящий, но не сгорающий куст, в котором Бог явился Моисею.
Православные в такой праздник читают молитву, чтобы оградить семью от пожаров и молний. Также верующие просят Деву Марию помощи в борьбе со страстями и грехами.
С переходом на новый календарь верующие в Украине будут чествовать "Неопалимую Купину" 4 сентября.
Что нельзя делать в этот день
В праздник иконы "Неопалимой Купины" верующим строго запрещено делать следующие вещи:
- ссориться с соседями;
- выбрасывать пищу;
- употреблять алкоголь;
- планировать дальние поездки;
- следует воздержаться от веселья, танцев и вечеринок;
- спорить с кем-то;
- обманывать родных;
- злословить.
Также нельзя давать милостыню, потому что можно отдать свое счастье и благополучие.
Народные приметы и поверья в такой праздник:
- мыши в доме – может заняться пожар;
- много желтых листьев на деревьях – в следующем году будет хороший урожай;
- утром идет дождь – зима будет снежной и холодной.