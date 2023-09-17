Праздник иконы "Неопалимая Купина": что нельзя делать в этот день

Праздник иконы Божией Матери, называемой как "Неопалимая Купина", празднуют в Украине 17 сентября. В этот день люди молятся к иконе. Что нельзя делать в такой праздник – читайте ниже.

В христианстве "Неопалимая Купина" стала прообразом Богоматери, символизирующей непорочное зачатие Девы Марии. В народе ее считают охранницей от пожара и молнии.

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Церковь в этот день чествует икону Божьей матери, называемую как "Неопалимая Купина". По преданию, так назывался горящий, но не сгорающий куст, в котором Бог явился Моисею.

Православные в такой праздник читают молитву, чтобы оградить семью от пожаров и молний. Также верующие просят Деву Марию помощи в борьбе со страстями и грехами.

С переходом на новый календарь верующие в Украине будут чествовать "Неопалимую Купину" 4 сентября.

Что нельзя делать в этот день

В праздник иконы "Неопалимой Купины" верующим строго запрещено делать следующие вещи:

ссориться с соседями;

выбрасывать пищу;

употреблять алкоголь;

планировать дальние поездки;

следует воздержаться от веселья, танцев и вечеринок;

спорить с кем-то;

обманывать родных;

злословить.

Также нельзя давать милостыню, потому что можно отдать свое счастье и благополучие.

Народные приметы и поверья в такой праздник: