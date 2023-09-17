У християнстві "Неопалима Купина" стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії. У народі її вважають охоронницею від пожежі і блискавки.

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Церква у цей день вшановує ікону Божої матері, звану як "Неопалима Купина". За переказами, так називався палаючий, але не згораючий кущ, у якому Бог з'явився Мойсею.

Православні у таке свято читають молитву, щоб захистити родину від пожеж та блискавок. Також віряни просять Діву Марію допомоги в боротьбі з пристрастями і гріхами.

З переходом на новий календар віряни в Україні будуть вшановувати "Неопалиму Купину" 4 вересня.

Що не можна робити в цей день

У свято ікони "Неопалимої Купини" вірянам суворо заборонено робити наступні речі:

  • сваритися із сусідами;
  • викидати їжу;
  • вживати алкоголь;
  • планувати далекі поїздки;
  • варто утриматися від веселощів, танців і вечірок;
  • сперечатися з кимось;
  • обманювати рідних;
  • злословити.

Також не можна давати милостиню, бо можна віддати своє щастя й добробут.

Народні прикмети та повір'я у таке свято:

  • миші в будинку – може зайнятися пожежа;
  • багато жовтого листя на деревах – наступного року буде гарний урожай;
  • вранці йде дощ – зима буде сніжною і холодною.