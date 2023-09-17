У християнстві "Неопалима Купина" стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії. У народі її вважають охоронницею від пожежі і блискавки.
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Церква у цей день вшановує ікону Божої матері, звану як "Неопалима Купина". За переказами, так називався палаючий, але не згораючий кущ, у якому Бог з'явився Мойсею.
Православні у таке свято читають молитву, щоб захистити родину від пожеж та блискавок. Також віряни просять Діву Марію допомоги в боротьбі з пристрастями і гріхами.
З переходом на новий календар віряни в Україні будуть вшановувати "Неопалиму Купину" 4 вересня.
Що не можна робити в цей день
У свято ікони "Неопалимої Купини" вірянам суворо заборонено робити наступні речі:
- сваритися із сусідами;
- викидати їжу;
- вживати алкоголь;
- планувати далекі поїздки;
- варто утриматися від веселощів, танців і вечірок;
- сперечатися з кимось;
- обманювати рідних;
- злословити.
Також не можна давати милостиню, бо можна віддати своє щастя й добробут.
Народні прикмети та повір'я у таке свято:
- миші в будинку – може зайнятися пожежа;
- багато жовтого листя на деревах – наступного року буде гарний урожай;
- вранці йде дощ – зима буде сніжною і холодною.