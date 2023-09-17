Икона Божьей Матери "Неопалимая Купина": какое значение имеет этот образ

Икона Девы Марии, которая называется "Неопалимая Купина" считается одной из самых загадочных реликвий Богоматери. Каждый элемент на ней имеет определенное значение.

Почитают реликвию Матери Божьей 17 сентября. Ее назвали именно "Неопалимая Купина", потому что Дева Мария олицетворяет такой вечно чистый и непорочный образ. Икону написали на горе Синай, на которой до сих пор растет купина – терновый куст, который горел и не сгорал. А что предшествовало этому и что означают детали на иконе – расскажет 24 Канал.

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Как появился образ "Неопалимая купина"

Все иконы, посвящены Деве Марии, писали на основе текстов церковных песен, в том числе и реликвия "Неопалимая Купина". В одной из таких песен Богородицу, родившую Иисуса Христа, отождествляют с кустом, который, несмотря на огонь, горит и не сгорает.

Есть и другая версия. Говорят, что Бог явился Моисею именно в виде горящего тернового куста, но это никак на нем не сказывалось. Господь прибыл, чтобы приказать пророку, чтобы он вывел израильский народ из Египта.

В центре образа рисуют Матерь Божью с малым Иисусом на руках. Их изображают в середине восьмиугольной звезды, которая похожа на терновый куст.



Икона "Неопалимая купина" / Фото с ютуба

На иконе можно заметить, что на груди Богородицы – лестница, камень, храм и, собственно, неопалимая купина. Такие детали можно увидеть на изображениях по краям образа. Их толкование таково:

Лестница – означает путь от земного мира к святым Небесам. Этот символ явился святому Иакову.

– означает путь от земного мира к святым Небесам. Этот символ явился святому Иакову. Камень или горящий уголь символизирует о грешной природе человека, прибегающего к разным соблазнам.

или горящий уголь символизирует о грешной природе человека, прибегающего к разным соблазнам. Церковь имеет значение Божьего дома как земного жилища Иисуса Христа.

имеет значение Божьего дома как земного жилища Иисуса Христа. Горящий терновый куст является знаком видения Моисея.

За что молятся к иконе "Неопалимой Купины"

К реликвии Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" молятся, чтобы она уберегла их дом от проблем и неурядиц. Просьбы в этот день обладают особой силой.

"О, Пресвятая Дева, Матерь Господа нашего, Заступница и Покровительница всех прибегающих к Тебе! Посмотри с высоты святости Своей меня грешного (грешную) и выслушай смиренную молитву мою и принеси возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа: так умоли Его, так просветит мрачную душу мою светом Божественной благодати Своей, и избавит меня от всяких нужд, скорби и болезни, и дай мне тихую и мирную жизнь, здоровье телесное и душевное, так успокоить страждущее сердце мое и исцелить раны его, так вразумить меня на добрые дела, очистить разум мой от помыслов суетных, наставить меня к исполнению заповедей Своих, избавить от вечной муки и не избавить Своего Царства Небесного".