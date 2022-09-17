Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина": запреты и приметы

17 сентября церковь чествует икону Божьей матери под названием "Неопалимая купина". По преданию, в виде тернового куста, охваченного пламенем и не сгоравшего, Бог явился Моисею. Он призвал пророка вывести израильский народ из Египта в край, который он подготовил для них.

Издавна в народе "Неопалимую Купину" считали охранницей от молний и пожаров. Между православными христианами она символизирует непорочное зачатие Марии, поскольку она как и горящий куст, чтобы остался целым и невредимым, сохранила свою невиновность, отмечает 24 канал.

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Что нельзя делать в праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"

Наши предки в этот день следили:

Запрещено употреблять алкоголь

Лучше не покидать свой дом и не планировать поездки.

Нельзя продавать свои личные вещи.

Нельзя легкомысленно относиться к огню.

Нельзя употреблять нецензурную лексику и оскорблять других.

В этот день нельзя слиться и возмущаться.

Нельзя плохо помедлить с кошками и собаками, поскольку по поверью они спасают человеческие дома от внезапного пожара.

Также в день праздника "Неопалимой кочки" верующие посещают церковь и читают молитвы о защите их домов от молний и пожаров. А еще просят о помощи в борьбе со своими грехами и страстями.

Приметы на праздник иконы "Неопалимая Купина"

Если день дождливый и пасмурный - осень будет сухой и малооблачной.

Если муравьи строят высокие муравейники – зима будет очень яростной.

Если на дереве много рябины – зима будет холодной.

Если заметили много шелухи на луке – зима будет морозной.

Если заметили кукушку, летящую в небе или бегущего по селу зайца, то они предвещают пожаров и надо будет внимательными в обращении с огнем.

Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая купина" / Фото из открытых источников

Существует много версий этой иконы, однако по традиционному канону в центре композиции иконы изображен овальный медальон, в котором расположены фигуры Иисуса Христа и Марии. На груди у Марии нарисована лестница, олицетворяющая путь к небу, а также стилизованный медальон, окруженный восьмиугольной звездой зеленого и красного цветов. Это сочетание двух цветов напоминает цвет листьев куста терна и огня. Также можно увидеть четырех евангелистов – Матфея, Иоанна, Марка и Луки, которые изображены в таких символах как ангел, орел, лев и телец. Икона известна еще с середины 15 века, а праздник в ее честь был начат в 17 веке.