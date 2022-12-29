Тематический и изысканный: как можно обыграть черный лак в год Черного Кролика – идеи для маникюра
Год Черного Водяного Кролика наступит через несколько дней, и красавицы Украины и мира готовятся к празднованию оригинально и тематически – используя главный зодиакальный цвет в следующем году не только в одежде, но и в маникюре.
24 канал создал подборку актуальных и трендовых вариаций для маникюра, выполненного в черном цвете.
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Минимализм всегда уместен
Если вы не хотите "обременять" ваши ногти глубоким черным цветом по полной, то можно добавить к вашему маникюру только элементы, выполненные в черном цвете.
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Можно сделать французский маникюр, заменив белые фрагменты черными, или же добавить к маникюру несколько линий или точек – все зависит от того, насколько темный маникюр вы хотите.
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Абстрактные формы – в тренде
Черный маникюр можно выполнить, добавив нотку оригинальности и изысканности – абстракция на ногтях будет прекрасно выглядеть и дополнит образ обладательницы.
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Сочетание нежных оттенков, белого, черного и праздничного золотого подчеркнет естественную элегантность и утонченность обладательницы такого маникюра.
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Итальянский маникюр
Эта техника маникюра производится исключительно черным цветом и идеально подходит для обладательниц коротких ногтей – итальянский маникюр зрительно удлиняет ногти.
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Это происходит с помощью маленькой уловки – специальной прокраски лаком возле кутикулы.
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest
Идеи для черного новогоднего маникюра / Фото Pinterest