Будут пахнуть везде: 5 хвойных растений, которые следует посадить дома

Наиболее популярные хвойные растения – это ели, сосны, кипарисы, туи. Это растения, имеющие хвою вместо листьев. Мы собрали самые распространенные хвойные растения, которые нужно посадить дома.

Хвойные растения ценят за то, что они имеют красивый вид и хорошо пахнут. Они очень органично смотрятся у домов. 24 Канал подскажет, какие хвойные растения следует посадить дома.

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Какие хвойные растения можно посадить дома

Сосна отличается длинными иголочками, которые могут быть протяженностью 20-25 сантиметров. Сосновая хвоя обладает приятным ароматом, который может улучшить настроение и снизить уровень стресса. В домашних условиях можно выращивать разные виды сосен, в частности, белую сосну, сибирскую сосну, а также сорта миниатюрных сосен, которые хорошо подходят для интерьера.



Сосна / Фото Хвойные растения

Если вы хотите посадить сосну дома, то лучше сделать это весной или летом. Следует знать, что сосны нуждаются в много свете, поэтому лучше выбрать для них хорошо освещенное место.

Как у дома, так и внутри можно вырастить кипарис. Он произрастает высоким и имеет хвою с золотистым оттенком. Он имеет необычную форму: крона в форме пирамиды и мелкие листики. Кипарис также имеет приятный запах, придающий свежести в помещении.



Кипарис / Фото Asterias

Среди садоводов кипарис пользуется популярностью. Ему нужна прохлада, так что не стоит ставить его на жару. Оптимальная температура для растения от 5 до 15 градусов, не больше.

Украсить вашу комнату могут карликовые пихты. Они медленно растут, имеют особую форму кроны и шишки. Аромат пихты настолько приятен, что хочется иметь такую красавицу у себя дома. Важно знать, что пихта не будет очень высокой, потому что каждый год произрастает максимум на 5 сантиметров. Если вы хотите провести обрезку пихты, то лучше делать это весной.



Карликовая пихта / Фото Roslyny

Тыс является очень популярным хвойным растением в ландшафтном дизайне благодаря элегантному виду и долгому жизненному циклу. Тис может достигать до 20 метров, но в контейнерах он обычно растет гораздо меньше.



Тис / Фото Яркая клумба

Он имеет овальную крону, широкие листья и сильную разветвленность. Тис идеально подойдет тем, кто не любит ярко выраженные запахи. Потому что он почти не пахнет. Процесс роста у тиса медленный.

Гималайский кедр – достаточно прихотливое растение, нуждающееся в плодородной земле и влажном климате. Его можно выращивать как на открытом грунте, так и в контейнерах, но нуждается в тщательном уходе. Размножается гималайский кедр семенами, которые следует собирать осенью и высевать весной в горшки с хорошей почвой.



Кедр гималайский / Фото Ваш сад

Чтобы обеспечить гималайскому кедру необходимую влажность, следует поливать его водой, особенно в жаркие летние месяцы. Также растение нужно подпитывать регулярно органическими и минеральными удобрениями.

Гималайский кедр также может болеть на некоторые болезни и становиться жертвой вредителей, таких как толокнянка. Поэтому важно ухаживать за этим растением и бороться с вредителями и болезнями.