Это что-то новое: где нужно хранить морковь после сбора урожая

Хрустящая и сладкая морковь – мечта огородника. Но даже после сбора урожая расслабляться не стоит. Ведь его нужно поместить в правильные условия.

Грамотный подбор места обеспечит моркови длительное хранение. А плоды при этом не утратят своих вкусовых свойств. Как и где ее лучше хранить – знает 24 Канал.

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Как и где держать морковь: полезные советы

Огородники говорят, что собирать морковь из грядки надо, когда на улице сухо и тепло. Можно оставить плоды на солнце, но не на продолжительное время. Потому что если они будут долго находиться в теплых условиях, то вскоре увянут. Тогда спасти плоды не получится.

Морковь обязательно хранить сухой, поэтому мыть ее не нужно. Полностью встряхивать с нее землю тоже не следует: с ней она лучше сохраняется.

Оптимально хранить овощи в сухом песке. Это лучшее место для хранения моркови. До этого песок нужно просеять, чтобы все лишнее вышло.

Возьмите пластиковое ведро и насыпьте туда немного песка. Тогда положите туда слоями морковь. Можно так сделать несколько раз, пока ведро не наполнится до конца.

Специалисты говорят, что держать овощи следует в пластиковых емкостях, ни в коем случае – не железных. И песок туда можно вносить только полностью сухой. Потому что в мокром – плоды могут пустить корни и вскоре сгнить.