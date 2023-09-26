Не потемнеет и не сгниет: как хранить капусту на зиму

На самом деле капуста довольно капризный овощ. Сочные кочаны склонны к гниению, могут заплесневеть или засохнуть.

Чтобы ваша капуста была свежая и зеленая до весны, следует придерживаться ряда рекомендаций. Как и где именно хранить ее, рассказывает 24 Канал.

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Как хранить капусту на зиму

Для хранения лучше отобрать неповрежденные и компактные головки. Следует снять с капусты отмершие или поврежденные наружные листики. После очистки оставьте ее на несколько часов, чтобы полностью просохла.

Заметим, что хранить капусту можно и в холодильнике или на балконе. Впрочем, идеальный вариант – подвал или погреб. Важно, чтобы температура там была в пределах -1…+2 градуса, а влажность составляла 85 – 96%.

Один из самых распространенных способов – хранение головок в пластиковых или деревянных ящиках. Они могут быть заполнены сухим песком или соломой. Однако каждую капусту нужно разместить так, чтобы она не касалась друг друга.

Как хранить капусту / Depositphotos

Также можно использовать бумагу. Заверните каждый кочан в несколько слоев и сложите их в ящики или мешки. Это обеспечит теплоизоляцию и защитит капусту от воды, света и контакта с другими овощами.

Кстати, вместо бумаги можно использовать пищевую пленку. Она также обеспечит защиту от влаги и низких температур.

Или же разместите капусту в подвешеном состоянии. Для этого привяжите веревку к каждому кочану и повесьте их на гвозди, закрепленные на деревянных рельсах. Благодаря этому будет постоянная циркуляция воздуха вокруг овощей, что предотвращать гниение.

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Регулярно проверяйте капусту на наличие каких-либо изменений, особенно гниения. Если заметите поврежденную головку, уберите ее.