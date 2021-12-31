Хор в Мексике невероятно перепел "Щедрик" на украинском

Хор вокальной академии в Мексике записал свою версию украинской песни "Щедрик". Артисты исполнили колядку на видео.

При этом мексиканский хор спел всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича именно на языке оригинала.

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Хор в Мексике спел "Щедрик"

Исполнили "Щедрик" артисты во время рождественского концерта. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие проходило в режиме онлайн.

По словам Аристов, репетиции начались с середины сентября и были полностью дистанционными.

В октябре украинские специалисты провели для них специальный мастер-класс по нашей культуре. В частности, историю песни, обряда щедрования, а также отработали вместе произношение.

Хор в Мексике исполнил "Щедрик": смотрите видео

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