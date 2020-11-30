27 ноября в 6 выпуске романтического шоу "Холостячка" проект покинул Андрей Шатырко. После завершения выпуска в сети прокатилась волна веселой игры, главным героем которой стал Андрей Шатырко. Участие в коллажах приняли участники шоу "Холостячка" и даже сама Ксения Мишина.

Андрей Шатырко был знаком с главной героиней Ксенией Мишиной еще задолго до начала проекта, поэтому в шоу всячески показывал свою влюбленность в Ксению и желание завязать серьезные отношения, впрочем главная героиня отметила, что они не могут перейти порог дружбы и создать нечто большее.

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На такое решение Ксении музыкант отреагировал достаточно эмоционально. Сразу после выхода 6 выпуска шоу Андрей Шатырко презентовал видеоклип на песню "Плач".

Влюбился, вложил душу и потерял себя. Трек и клип "Плач" вместо интервью и длинных постов. Ксения Мишина, спасибо тебе за все. Ты навсегда изменила мою жизнь,

– прокомментировал свое участие в проекте Андрей Шатырко.

Вскоре после выхода клипа участники шоу "Холостячка" и Ксения Мишина "примерили" благодаря фотошопу лицо Андрея Шатирко и спросили у пользователей в инстаграме: "Если бы я был Шатырко, то...".

"Все мы немного Шатырко, когда влюбляемся сильно. Андрей Шатырко ушел с проекта, но его частичка осталась в каждом из нас. Предлагаю продолжить фразу: "Если бы я был Шатирко, то...", – написал в своем инстаграме Евгений Ковтуненко. Участник проекта также добавил хэштег #шатирконеплач.

Участие в таком забавном челендже приняли Ксения Мишина, Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко и Илья Рыбальченко.

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На настоящем кадре, которые впоследствии участники видоизменили, Андрей Шатырко предстал в лифте в желтом свитшоте с капюшоном, джинсовой куртке и телефоном, на чехле которого нарисована Ксения Мишина.

Активные пользователи в сети не замедлили с комментариями и уже успели на странице каждого из участников игры написать, что бы они сделали, если бы были Андреем Шатырко.