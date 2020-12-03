Реалити-шоу "Холостячка" уверенно приближается к финалу. За сердце Ксении Мишиной продолжают борьбу четыре участника, ни один из которых не хочет сдаваться. Среди фаворитов женщины есть Александр Эллерт, который в звездном блице ответил на несколько вопросов.

Уже в пятницу, 4 декабря, зрители увидят 7 выпуск проекта "Холостячка". Пока они с нетерпением ожидают новый эпизод, журналисты "Радио Люкс" устроили блиц-интервью с одним из участников. Читайте также "Холостячка" Ксения Мишина рассекретила тайны первой вечеринки проекта Блиц-интервью Александра Эллерта На что ты в первую очередь обратил внимание во время встречи с Ксенией?

Сперва обратил внимание на ее нос.

Сперва обратил внимание на ее нос. Какими 5 словами можешь описать "Холостячку"?

​Самая невероятная во всех вселенных.

​Самая невероятная во всех вселенных. Что для тебя является идеальным свиданием?

Идеальное свидание – это когда есть квадроцикл, звездное небо, палатка, песок, арбуз и я с Ксю.

Идеальное свидание – это когда есть квадроцикл, звездное небо, палатка, песок, арбуз и я с Ксю. Как относишься к сексу на первом свидании?

Отрицательно.

Отрицательно. По твоему мнению, какой самый лучший комплимент для женщины?

Это тот, после которого она зардеется.

Это тот, после которого она зардеется. Что ценишь в женщинах?

Желание творить.

Желание творить. Почему мужчины ищут женщину, которая будет похожа на их маму?

Кто такое сказал? Скорее, мужчины ищут женщину, которая ассоциируется с лучшими воспоминаниями. А они у каждого свои.

Кто такое сказал? Скорее, мужчины ищут женщину, которая ассоциируется с лучшими воспоминаниями. А они у каждого свои. Каков наибольший стереотип о современных мужчинах?

Что мужчины не плачут.

Что мужчины не плачут. Как можно сделать женщину счастливой?

Следить за тем, чтобы твой телефон был в зоне доступа и сразу отвечать на ее звонки.

Следить за тем, чтобы твой телефон был в зоне доступа и сразу отвечать на ее звонки. Можно ли простить измену?

Можно, но я не прощу.

Можно, но я не прощу. Если бы любовь, была деньгами, то сколько бы нулей было на этой банкноте?

Не было бы банкноты такого размера.