"Холостячка": Александр Эллерт рассказал о Ксении Мишиной и интиме на первом свидании
Реалити-шоу "Холостячка" уверенно приближается к финалу. За сердце Ксении Мишиной продолжают борьбу четыре участника, ни один из которых не хочет сдаваться. Среди фаворитов женщины есть Александр Эллерт, который в звездном блице ответил на несколько вопросов.
Уже в пятницу, 4 декабря, зрители увидят 7 выпуск проекта "Холостячка". Пока они с нетерпением ожидают новый эпизод, журналисты "Радио Люкс" устроили блиц-интервью с одним из участников.
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Блиц-интервью Александра Эллерта
- На что ты в первую очередь обратил внимание во время встречи с Ксенией?
Сперва обратил внимание на ее нос.
- Какими 5 словами можешь описать "Холостячку"?
Самая невероятная во всех вселенных.
- Что для тебя является идеальным свиданием?
Идеальное свидание – это когда есть квадроцикл, звездное небо, палатка, песок, арбуз и я с Ксю.
- Как относишься к сексу на первом свидании?
Отрицательно.
- По твоему мнению, какой самый лучший комплимент для женщины?
Это тот, после которого она зардеется.
- Что ценишь в женщинах?
Желание творить.
- Почему мужчины ищут женщину, которая будет похожа на их маму?
Кто такое сказал? Скорее, мужчины ищут женщину, которая ассоциируется с лучшими воспоминаниями. А они у каждого свои.
- Каков наибольший стереотип о современных мужчинах?
Что мужчины не плачут.
- Как можно сделать женщину счастливой?
Следить за тем, чтобы твой телефон был в зоне доступа и сразу отвечать на ее звонки.
- Можно ли простить измену?
Можно, но я не прощу.
- Если бы любовь, была деньгами, то сколько бы нулей было на этой банкноте?
Не было бы банкноты такого размера.
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