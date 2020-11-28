27 ноября в 6 выпуске реалити-шоу "Холостячка" мужчины ожесточенно боролись за право строить отношения с Ксенией. Однако не всем удалось найти общий язык с девушкой и двое мужчин поехали домой.

В 6 выпуске "Холостячки" Ксения Мишина попрощалась с двумя участниками. Один из мужчин поехал домой в первый день этой недели.

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Еще в начале недели покинул проект Игорь. "Холостячка" отметила, что мужчина воспринимает реалити, как эстафету, а не возможность сблизиться с ней. Он сосредоточен на соревнованиях, которые есть между участниками, а не на построении отношений. Мишина решила отпустить Игоря домой, поскольку не видит с ним будущего.

Церемония роз оказалась достаточно напряженной как для" Холостячки", так и для участников. Четверо мужчин получили желанные бутоньерки, а одному все-таки пришлось отправиться домой. После индивидуального свидания с Андреем Шатырко, Ксения поняла, что между ними есть лишь дружба и не захотела давать надежду на то, что она сможет перерасти в нечто большее. Поэтому в 6 выпуске Мишина попрощалась с Андреем.

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