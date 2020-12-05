У представительницы Телесемейства 36-летняя Хлои Кардашян есть собственный бренд одежды и обуви Good American. Представить новую коллекцию звезда решила на себе. Перед камерой она позировала топлесс в одних сапогах и трусиках.

Сестры Кардашян оккупировали фэшн-индустрию и разделили сферы влияния. Если Кайли Дженнер выпускает бьюти-средства и косметику, то Хлои Кардашян создает одежду и обувь. Новую линейку бренда Good American она показала в своем инстаграм-профиле, опубликовав пикантный кадр.

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Хлои Кардашян позировала топлесс

Модель и светская львица решила привлечь все внимание публики к своей новой обуви. Она эффектно прорекламировала широкие замшевые ботфорты на шпильках, позируя в одних черных трусиках. Хлои Кардашян полностью разделась на камеру, а пышную обнаженную грудь вызывающе прикрыла рукой. В кадре сексуально выглядела не только грудь, но и большие аппетитные ягодицы звезды и стройная талия.

Свой образ модель довершила фантастической прической – стильной косой и аксессуарами – крупными серьгами-кольцами и браслетами с камнями. Визажисты сделали Хлои Кардашян изысканный макияж с карамельными тенями и нежным блеском на губах. На одном фото она позировала в полный рост, акцентируя внимание на длинной косе, а на другом – сидя, скрывав обнаженную грудь за ногами.



Хлои Кардашян топлес / Instagram / @khloekardashian



Хлои Кардашян топлес / Instagram / @khloekardashian