Украинский секс-символ, певица и модель Даша Астафьева в очередной раз похвасталась роскошной фигурой. Она засветила пышную обнаженную грудь на пляже.

Знаменитость решилась на путешествие в условиях пандемии. Она отправилась в отпуск в Доминиканскую Республику. На личной странице в инстаграме Даша уже поделилась несколькими жаркими кадрами.

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Даша Астафьева часто предстает перед камерами в минимальном количестве одежды или вообще без нее. На отдыхе девушка тоже не упускает случая продемонстрировать свои формы и устраивает горячие фотосессии.

На днях модель обнародовала снимки, где позирует на белом песочке на фоне беспредельного, голубого океана. Даша надела откровенный купальник желтого цвета, который хорошо обнажил и подчеркнул ее пышную грудь. Шею звезды украшала подвеска, а на руке красовался браслет.

Астафьева решила сфотографироваться без косметики, показав натуральную красоту. Волосы она собрала в высокий пучок.

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