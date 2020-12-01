Украинский секс-символ, модель и певица Даша Астафьева отправилась в отпуск в Доминиканскую Республику. Она занималась серфингом и фотографировалась на пляже в сексуальном купальнике.

35-летняя звезда Даша Астафьева путешествует и открывает для себя новые места даже несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения. Она отправилась в Доминиканскую Республику, чтобы освоить серфинг. Отдых не обошелся без жарких фото на пляже, которыми модель поделилась в инстаграм-профиле.

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Даша Астафьева в бикини

Утром знаменитость устроила фотосессию на живописном пляже на фоне тропического дерева. Сниматься она решила без косметики, вв очередной раз убедив публику в невероятной внешности и красоте. Волосы Астафьева собрала в высокий пучок. Однако не фантастические пейзажи и отсутствие косметики поразили пользователей, а роскошное тело артистки.

Перед камерой она появилась в небесно-голубом бикини на завязках. Атласный бюстгальтер подчеркнул аппетитную пышную грудь. В кадре сексуально выглядела стройная талия звезды и упругие ягодицы. Женственные изгибы ее тела покорили почти 30 тысяч пользователей.



Даша Астафьева в Доминикане / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева в Доминикане / Фото Instagram / @da_astafieva