Хэллоуин в Украине: какие главные традиции празднования

Хэллоуин в Украине не является широко распространенным праздником. Некоторые даже осуждают его. Однако, празднование Хэллоуина в некоторых кругах происходит.

В Украине существует разное отношение к Хэллоуину из-за религиозного аспекта, традиций и особенностей культуры. Хотя локально могут проходить тематические вечеринки, переодевание в костюмы и украшение домов. Откуда происходит этот праздник и как его отмечают в Украине – расскажет 24 Канал.

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Как появился праздник Хэллоуина

Праздник происходит от древних кельтов – группы племен, которые жили в Западной и Центральной Европе. У них год условно состоял из двух частей. Первая половина начиналась в мае и продолжалась до октября. Ее воспринимали как хороший и светлый период. А вот вторая – стартовала в ноябре и заканчивалась в апреле. Кельты не любили это время.

Ночь на 1 ноября считалась у кельтов границей между двумя периодами в году. Они верили, что именно в этот день открывалось пространство между нашим миром и миром духов.

В этот день кельты также упоминали умерших родственников. По преданию, души этих людей возвращались в реальный мир, чтобы увидеть своих близких. Однако вместе с ними на землю выходили темные силы. И для того, чтобы их сбить с толку, люди переодевались в разных страшных персонажей.

Как празднуют Хэллоуин в Украине

В Украине относятся с осторожностью к этому празднику. Но есть люди, отмечающие Хэллоуин. В первую очередь они украшают квартиру разными праздничными декорациями. Речь идет о тыкве, искусственной паутине, свечах и сухих листьях. Некоторые готовят блюда в форме пауков, привидений и других страшных героев.

Главной декорацией праздника является так называемый "Фонарь Джека". Он предполагаетв виде лица со свечой внутри. Бесспорной традицией Хэллоуина является переодевание в страшные костюмы. Люди ходят по домам и просят сладости, иначе – "угрожают", что. Обычно этим занимаются дети.



"Фонари Джека" / Фото Unsplash

В общем, перевоплощение является одной из составляющих праздника. Сначала с помощью костюмов и грима делали вид уставших и ужасающих людей. Через некоторое время образы стали более разнообразными. Диапазон нарядов расширился от кошек и клоунов, до вампиров и чертей.



Образ на Хэллоуин / Фото с ютуба