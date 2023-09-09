Хитрость на миллион: зачем обматывать ветки деревьев туалетной бумагой
Источник:Ukr.media
Опытные огородники и садовники обладают разными действенными советами и лайфхаками в выращивании растений. Они помогают им облегчить работу.
Существует один очень необычный способ размножения деревьев, который действительно может удивить. Возможно, вы услышите о нем впервые. Потребуется простое средство – туалетная бумага. Расскажем, что с ним делать.
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Лайфхак с туалетной бумагой
Этот метод размножения деревьев в саду считается одним из самых бюджетных, потому что нужна только туалетная бумага и куски тканей. Преимущественно эти средства дома у каждого из нас. То есть преимущество в его дешевости.
Туалетная бумага / Фото Devisan
Определитесь, какую ветку дерева вы хотите размножить и снимите с нее слой коры ножом, чтобы она стала лысоватой до самого ствола. Затем возьмите немного туалетной бумаги и перемотайте обнаженную ветку.
- Поверх такой бумаги на ветке нужно связать кусок ткани, чтобы их оборвало ветром или течением. Затем такой крепеж следует смочить водой.
- Зафиксировав ветку в таком виде, оставляем ее месяц. По окончании этого периода ткань и туалетную бумагу нужно осторожно снять. Под этим всем должны были появиться корни.
Далее эту ветку с корнем следует срезать и запихнуть в землю. Она должна быстро укорениться. Специалисты советуют делать такую процедуру в сентябре, чтобы к зиме веточка хорошо принялась в открытую почву.