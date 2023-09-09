Хитрость на миллион: зачем обматывать ветки деревьев туалетной бумагой

Опытные огородники и садовники обладают разными действенными советами и лайфхаками в выращивании растений. Они помогают им облегчить работу.

Существует один очень необычный способ размножения деревьев, который действительно может удивить. Возможно, вы услышите о нем впервые. Потребуется простое средство – туалетная бумага. Расскажем, что с ним делать.

Вы этого не знали Этот цветок обязательно нужно пересадить осенью: о чем идет речь

Лайфхак с туалетной бумагой

Этот метод размножения деревьев в саду считается одним из самых бюджетных, потому что нужна только туалетная бумага и куски тканей. Преимущественно эти средства дома у каждого из нас. То есть преимущество в его дешевости.



Туалетная бумага / Фото Devisan

Определитесь, какую ветку дерева вы хотите размножить и снимите с нее слой коры ножом, чтобы она стала лысоватой до самого ствола. Затем возьмите немного туалетной бумаги и перемотайте обнаженную ветку.

Поверх такой бумаги на ветке нужно связать кусок ткани , чтобы их оборвало ветром или течением. Затем такой крепеж следует смочить водой.

, чтобы их оборвало ветром или течением. Затем такой крепеж следует смочить водой. Зафиксировав ветку в таком виде, оставляем ее месяц. По окончании этого периода ткань и туалетную бумагу нужно осторожно снять. Под этим всем должны были появиться корни.

Далее эту ветку с корнем следует срезать и запихнуть в землю. Она должна быстро укорениться. Специалисты советуют делать такую процедуру в сентябре, чтобы к зиме веточка хорошо принялась в открытую почву.