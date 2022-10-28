Геловин 2022: дата праздника, традиции празднования в Украине и Европе

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Хэллоуин. Праздник пришел к нам из англоязычных стран. С каждым годом оно приобретает все большую популярность, но в то же время среди украинцев существует множество противоречий по отношению к нему.

Дата празднования была выбрана не случайно, ведь в древние времена кельты начинали отсчет нового года с 31 октября на 1 ноября. Они верили, что в это переломное время открывается невидимая «дверь» между миром мертвых и живых, отмечает 24 канал.

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Происхождение праздника Геловин

Геловин происходит от древнего языческого праздника "Самайна", который отмечали в последний день октября древние кельты, жившие на территории современной Британии. По преданию этот день считался мистическим, потому что души умерших на время возвращались домой.

Чтобы их отпугнуть начали ставить на подоконник картошку или репу с вырезанными глазами и горящей свечой внутри. Позже начали вырезать тыкву, а в 16 веке появилась традиция переодеваться в устрашающие костюмы потусторонних существ и ходить по домам и просить сладости.

Значение праздника Геловина в Украине и мире / Фото "Pexel"

Традиции празднования Геловина в Украине

В Украине существует довольно распространенное неприятие Геловина, ведь церковь и многие христиане считают этот праздник языческим днем и довольно "сатанинским". В Украине более распространено празднование Дня всех святых, пришедшее на замену Геловину после принятия христианства. Традиционно люди посещают могилы своих родных и зажигаются свечи. Также в этот день церковь чтит память умерших, отдавших свою жизнь за христианскую веру.

Традиции празднования Геловина в Европе

Ирландия считается родиной Геловина. Там начали вырезать из картофеля или репы неотъемлемый атрибут этого праздника – Джека-фонаря. В настоящее время ирландцы вырезают светильник из тыквы и надевают жуткие костюмы. Они устраивают разные фестивали, играют в игры и готовят традиционные блюда из картофельного пюре или капусты браунколь.

Во Франции принято готовить необычные блюда: печенье в виде скелетов, шоколадную паутину, конфеты в форме черепов и различные закуски и супы в геловинском стиле.

Как отмечают Геловин в Украине и Европе / Фото "Canva"

В Германии проводят фестиваль тыквы. Кроме костюмированных вечеринок, люди едут в замок Франкенштейна, который находится в городе Дармштадт, чтобы посмотреть на призрак хозяина дома.

В Англии перестали отмечать Хэллоуин, когда начала распространяться протестантская Реформация Мартина Лютера. Протестанты не желали следовать языческим обычаям, так что у англичан появился этот аналог праздника Геловину – народный праздник под названием "Ночь Гая Фокса", который отмечают 5 ноября. В этот день запускают фейерверки и зажигают масштабные костры, на которых сжигают чучело Гая Фокса, который в 1605 году совершил неудачную попытку взорвать здание парламента.

В Шотландии, помимо привычных традиций, существует обычай в ночь на Геловин жарить на разогретой сковородке каштаны. Если они будут громко трескаться и разломаться, то ближайшим не стоит ожидать свадьбы с любимым человеком, а если они будут тихо жариться, то отношения с партнером должны развиваться умеренно и без неприятных сюрпризов.