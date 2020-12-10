Бывшая невеста Владимира Кличко актриса Хейден Панеттьер отпраздновала день рождения дочери Каи Евдокии, которую родила от украинского боксера. Звезда показала праздничный торт для именинницы и растрогала сеть обращением к крохе.

В среду, 9 декабря, дочери Владимира Кличко и Хейден Панеттьер исполнилось 6 лет. Если звездный папа не стал прибегать к публичным поздравлениям, то актриса решила обратиться к девочке в инстаграме. В своем профиле она опубликовала фото торта, который подготовила для именинницы.

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Хейден Панеттьер поздравила дочь от Кличко с днем ​​рождения

31-летняя Хейден Панеттьер поделилась снимком праздничного торта в виде цифры 6 со свечами, фруктами, сладостями, милым декором и надписью Happy Birthday Kaya. Актриса вспомнила день, когда кроха появилась на свет и призналась, что Кая Евдокия повзрослела очень быстро.

В этот день шесть лет назад я встретила прекрасное (и сейчас не такое уж и маленькое) творение. Не могу поверить, что моя девочка так выросла,

– написала звездная мамочка.

Стоит добавить, что дочь Хейден Панеттьер и Владимира Кличко осталась жить в Украине с отцом и бабушкой. Пекарня-кондитерская, которая изготовила роскошный торт, расположена в городе Калабасас в штате Калифорния. Судя по всему, актрисе вряд ли удалось провести день рождение с дочерью. Однако раньше она часто прилетала в Украину, чтобы провести время с экс-женихом и первенцем.



Торт для дочери Кличко и Хейден Панеттьер / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, кинозвезда Хейден Панеттьер и Владимир Кличко встречались почти 10 лет и были помолвлены, однако построить семью паре так и не удалось. У них есть общая дочь Кая Евдокия, которая появилась на свет в декабре 2014 года. Воспитанием девочки занимается отец-боксер, а с мамой кроха общается преимущественно благодаря видеосвязи.