Григорий Решетник показал фотографию с новорожденным сыном: миловидный кадр
Украинский телеведущий Григорий Решетник на днях в третий раз стал отцом. Его жена Кристина родила сына. Теперь ведущий "Холостячки" поделился первым фото с малышом.
Григорий Решетник стал многодетным отцом. Теперь он вместе с любимой воспитывает троих сыновей. На личной странице в инстаграме мужчина часто публикует фото потомков и теперь решил обнародовать миловидный кадр с новорожденным.
К теме Григорий Решетник третий раз стал отцом: первое трогательное фото
Григорий Решетник с новорожденным сыном
Сын Григория и Кристины появился на свет в субботу, 28 ноября. Уже в воскресенье вечером мужчина уехал в роддом, чтобы увидеть своего малыша и пожелать ему хороших снов.
Решетник поделился фотографией, на которой изображен в медицинском халате и с маской на лице, которую опустил вниз. Мужчина держит на руках своего сыночка, завернутого в белый конверт для новорожденных. На лице Григория сияет улыбка, ведь он давно с нетерпением ждал тот день, когда увидит мальчика.
Заехал пожелать сладких снов самому маленькому. Теперь сам буду спать, как младенец,
– написал в заметке звездный отец.
Григорий Решетник с новорожденным сыном / Instagram / @grisha_reshetnik
Поделиться новостью