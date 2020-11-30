Украинский телеведущий Григорий Решетник на днях в третий раз стал отцом. Его жена Кристина родила сына. Теперь ведущий "Холостячки" поделился первым фото с малышом.

Григорий Решетник стал многодетным отцом. Теперь он вместе с любимой воспитывает троих сыновей. На личной странице в инстаграме мужчина часто публикует фото потомков и теперь решил обнародовать миловидный кадр с новорожденным.

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Григорий Решетник с новорожденным сыном

Сын Григория и Кристины появился на свет в субботу, 28 ноября. Уже в воскресенье вечером мужчина уехал в роддом, чтобы увидеть своего малыша и пожелать ему хороших снов.

Решетник поделился фотографией, на которой изображен в медицинском халате и с маской на лице, которую опустил вниз. Мужчина держит на руках своего сыночка, завернутого в белый конверт для новорожденных. На лице Григория сияет улыбка, ведь он давно с нетерпением ждал тот день, когда увидит мальчика.

Заехал пожелать сладких снов самому маленькому. Теперь сам буду спать, как младенец,

– написал в заметке звездный отец.



Григорий Решетник с новорожденным сыном​ / Instagram / @grisha_reshetnik