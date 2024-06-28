Близнецы и Рыбы, воздержитесь от дальней дороги, чтобы не жалеть об этом всю жизнь, пишет LifeStyle 24.

Не пропустите Риск слишком велик: кому в ближайшее время надо остерегаться опасности

Близнецы

Сегодня могут возникнуть трудности с планированием и организацией поездок. Возможны непредвиденные обстоятельства или задержки. Лучше отложить путешествие на другой день, когда обстоятельства будут более благоприятными.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Вам сегодня может не хватать энергии и концентрации для дальних путешествий. Существует риск возникновения путаницы или проблем с транспортом. Важно быть осторожными и, если возможно, отложить дальние поездки на другой день.

Гороскоп для Рыб