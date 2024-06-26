Овен, Близнецы и Скорпион, избегайте рискованных ситуаций, которые могут поставить под угрозу текущее положение дел, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Склонность к импульсивности и риску, что может привести к непредвиденным ситуациям. В ближайшее время следует быть осторожными, избегать необдуманных действий и конфликтов. Особенно важно заботиться о своем физическом здоровье и избегать травмоопасных ситуаций.

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Близнецы

Вы можете столкнуться с опасностью из-за чрезмерного доверия к новым знакомствам или информации. Следует быть осмотрительными в общении и не разглашать личные данные или планы посторонним людям.

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Скорпион

Скорпионы могут попасть в ситуации, связанные с эмоциональными и психологическими рисками. Стоит быть осторожными во взаимоотношениях и избегать манипуляций или попыток контролировать других. Важно также обращать внимание на свое психическое здоровье и избегать чрезмерного стресса.

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