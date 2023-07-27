У вас возникнут трудности на работе: астрологи назвали 2 знака зодиака
Уже в августе у представителей двух знаков зодака могут возникнуть трудности на работе. Вероятно, что для некоторых пришло время перемен.
В августе у Тельцов и Стрельцов могут возникнуть проблемы на работе. Об этом пишет 24 Канал.
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Стрелец
Уже в скором времени вы можете почувствовать выгорание на работе. Постоянные трудности будут возникать из-за того, что на вас сбросили слишком много задач, которые вовсе не в вашей зоне ответственности. Не бойтесь прекратить все, ведь, возможно, настала пора для глобальных изменений.
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Телец
В следующем месяце представителям этого знака, вероятно, будет сложно справиться с рядом задач. Астрологи отмечают, что вы можете лишиться работы. Так что если действительно любите то, чем занимаетесь, попросите у руководителя хотя бы несколько дней отпуска.
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