Будут на седьмом небе от счастья: 3 знака зодиака до конца недели получат приятное известие

Уже к концу этой недели несколько знаков зодиака получат очень приятное известие. Возможно, судьба улыбнется именно вам.

Астрологи отмечают, что уже в ближайшие дни Водолеев, Козорогов и Раков ждет кое-что довольно-таки приятное, пишет 24 Канал.

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Водолей

Руководитель действительно ценит вашу работу. Поэтому на этой неделе вы неожиданно можете получить вознаграждение за свои старания.

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Козорыг

Козороги, на этой неделе вы, наконец, получите то, о чем так давно мечтали. Вам согласуют долгожданный отпуск.

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Гороскоп для Козорогов

Рак

Уже в скором времени ваш любимый человек сообщит немаловажную новость. По всей вероятности, вы будете на седьмом небе от счастья.

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