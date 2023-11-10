Будут на седьмом небе: какому знаку зодиака невероятно повезет 11 ноября

Для части людей суббота 11 ноября может быть достаточно тяжелой. Впрочем, астрологи назвали знак зодиака, которому в этот день невероятно повезет.

Раки, вы будете на седьмом небе от счастья. Фортуна будет сопровождать во всем, пишет 24 Канал.

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Рак

У вас неожиданно откроются новые горизонты для работы. Зарплата может значительно возрасти.

Кстати, этот день тоже удачен для начала собственного дела. Не бойтесь рисковать и начинать что-то новое для себя.

За что бы ни взялись, все получится идеально. Поэтому не сидите сложа руки, а скорее начинайте воплощать идеи в реальность. Звезды прочат вам успех.

Кроме того, кое-что очень приятное ждет вас в личной жизни. Суббота будет наполненная любви.

Наслаждайтесь этим днем, однако, не проводите его в постели. Сделайте то, о чем давно мечтали.

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