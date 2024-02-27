Будут иметь серьезные проблемы: эти 4 знака будут нуждаться в поддержке весной

Первый месяц весны может быть нелегким для нескольких знаков зодиака. У них возможны серьезные проблемы.

Так, Козерог, Скорпион, Овен и Телец, этой весной особенно будут нуждаться в поддержке близких. Что их ждет, передает LifeStyle 24.

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Козерог

Уже этой весной любимый человек может разбить Козерогам сердце. Справиться с переживаниями самостоятельно будет не просто. Понадобится поддержка близких.

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Скорпион

В первый месяц весны Скорпионы могут столкнуться с трудностями. Это будет непростой период, пережить который поможет поддержка близких.

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Овен

Этой весной Овны смогут достичь успеха во многих сферах. Вместе с тем любимый человек разобьет им сердце. Понадобится моральная поддержка друзей.

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Телец

У представителей этого знака зодиака уже в марте может начаться черная полоса. Будет казаться, будто против них весь мир. Тельцы будут крайне нуждаться в поддержке близких.

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