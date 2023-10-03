Сегодня 3 знакам зодиака нельзя принимать важные решения

Сегодня трем знакам зодиака следует воздержаться от принятия важных решений. Дайте себе время, чтобы все хорошо обдумать.

Тельцы, Рыбы и Девы, не следует спешно принимать важное решение. Позже вы можете пожалеть из-за его последствий, пишет 24 Канал.

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Телец

Подготовьтесь морально к новым вызовам. Как бы ни было тяжело, держите себя в руках. И, по возможности, не торопитесь с решениями. Почувствуйте, когда вы будете действительно готовы это сделать.

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Рыбы

У вас могут возникнуть некоторые проблемы. Окружающие будут настаивать срочно принять решение. Однако, не позволяйте на себя давить. Лучше оцените все риски.

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Дева

Девы, вы отличные аналитики. Всегда помните об этом и действуйте с умом. Следует справиться с переживаниями, ведь через них можете пропустить немаловажную деталь. Сосредоточьтесь, взвесьте все "за" и "против".

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