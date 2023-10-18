Увидят будущее: сегодня у 3 знаков зодиака будет вещий сон

Этой ночью представители сразу трех знаков зодиака увидят вещий сон. Поэтому обратите внимание на детали и попробуйте его запомнить.

Весы, Стрелец и Дева, уже совсем скоро вы сможете заглянуть в будущее. Не пытайтесь изменить что-нибудь во сне. Лучше запомните его и воспользуйтесь этим, когда придет время, пишет 24 Канал.

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Весы

Вероятно, вы долго не могли найти ответ на один очень важный вопрос. Ожидайте подсказки во время сна.

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Стрелец

Звезды прочат, что уже сегодня вам приснится вещий сон. Сосредоточьтесь на увиденном и собственных ощущениях – это очень важно.

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Дева

На вашем пути может возникнуть опасность. Однако этой ночью получите предупреждение. Вы хорошие аналитики. Обдумайте свой сон, чтобы избежать рисков и найти выход из ситуации.

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