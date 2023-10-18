Терези, Стрілець і Діва, уже зовсім скоро ви зможете заглянути в майбутнє. Не намагайтеся змінити щось у сні. Краще запам'ятайте його і скористайтеся цим, коли прийде час, пише 24 Канал.

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Терези

Ймовірно, тривалий час ви не могли знайти відповідь на одне дуже важливе питання. Очікуйте підказку під час сну.

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Стрілець

Зірки пророкують, що вже сьогодні вам присниться віщий сон. Зосередьтеся на побаченому і власних відчуттях, – це дуже важливо.

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Діва

На вашому шляху може з'явитися небезпека. Однак, цієї ночі отримаєте попередження. Ви хороші аналітики. Тож добре обдумайте свій сон, аби уникнути ризиків і знайти вихід з ситуації.

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