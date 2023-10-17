Так, Телец, Дева, Скорпион и Козерог притягивают деньги. Эти люди настойчивы и целеустремленные, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Названы 4 знака зодиака, которые разбогатеют уже к концу октября
Телец
Родившиеся под этим знаком зодиака ценят финансовую стабильность. Они знают не только о том, как заработать, но и сохранить и приумножить свое богатство.
Гороскоп для Тельцов
Дева
Дисциплинированные и щепетильные Девы быстро достигают финансового успеха. Эти люди с деньгами на ты. Они замечательные аналитики, поэтому всегда найдут способ, как увеличить собственный доход.
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Козерог
Амбициозные и трудолюбивые Козероги стремятся быстро подняться по карьерной лестнице. Эти люди очень мудры и выполнят поставленные задачи как можно лучше. Они обладают силой воли и сделают все для достижения своих целей.
Гороскоп для Козерогов
Скорпион
С деньгами тоже везет Скорпионам. Они не боятся рисков, особенно если это может принести высокую финансовую выгоду. Кроме того, в основном хорошо владеют искусством переговоров. Так что смогут достичь всего и как можно быстрее.
Гороскоп для Скорпионов