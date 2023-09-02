Гороскоп на сегодня: каким знакам зодиака нельзя ни с кем конфликтовать

В первую субботу сентября части людей следует избегать конфликтов. Помните, что спор может привести к негативным последствиям.

Раки, Близнецы и Козероги, сохраняйте спокойствие и держите себя в руках. Сегодня вам нельзя конфликтовать, пишет 24 Канал.

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Рак

Сегодня вам лучше воздержаться от непрошеных советов. Не упрекайте людей, даже если они не правы. Сохраняйте спокойствие и будьте умнее.

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Близнецы

Вам следует сосредоточиться на себе. Не обращайте внимания, что говорят другие. Продолжайте работать и избегайте конфликтов. Они снизят вашу производительность, кроме того, могут привести к значительным трудностям.

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Козерог

Перестаньте навязывать свое мнение другим, особенно если они даже не хотят слушать. Лучше провести это время с семьей и насладиться выходными.

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