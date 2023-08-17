Сразу 3 знака зодиака сегодня получат плохое известие: чего и кому ждать
Жизнь человека состоит из хороших и плохих моментов. Главное, когда возникают трудности, ни в коем случае не опускать руки. Звезды предсказывают, что сегодня сразу три знака зодиака могут получить неприятное известие.
Так, Раки, Львы и Весы, вторая половина дня может оказаться не из легких. Вероятно, вам сообщат нечто неприятное, пишет 24 Канал.
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Рак
Сегодня высока вероятность неприятностей. Возможно это будет неудача в профессиональной сфере или конфликт в личной жизни. Старайтесь остаться спокойными и сосредоточенными, вам по силам с этим справиться.
Гороскоп для Раков
Лев
В четверг, 17 июня, вы можете узнать кое-что очень неприятное, что вас разочарует. Это касается близких людей. Сохраняйте самоуверенность и позаботьтесь о собственном здоровье.
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Гороскоп для Львов
Весы
Есть шанс получить неприятное известие. Это может касаться финансов, работы или отношений. Важно не паниковать и искать практические решения. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и верьте в собственную способность справиться с любыми неурядицами.
Гороскоп для Весов