Останьтесь дома: этим знакам зодиака сегодня не стоит ехать в дальний путь
Если у вас было запланированное путешествие, лучше отложите его на другой день. Звезды подсказывают, что лучше не отправляться в дальний путь.
Стрелец и Близнецы, во вторник, 15 августа, вам лучше остаться дома. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.
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Близнецы
Если вы чувствуете хоть малейшее сомнение в этой поездке, лучше отмените все или перенесите. Этот день далеко не для поездки. Сегодня вам будет над чем подумать, так что отложите чемодан и обязательно поешьте.
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Стрелец
Дальняя дорога не всегда безопасна, особенно если две ночи перед тем вы не высыпались. Лучше не рискуйте и отложите все.
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