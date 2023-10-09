Гороскоп на 9 октября: что ждет всех знаков зодиака в понедельник
Гороскоп на 9 октября прогнозирует удачный и расслабленный день Близнецов. Дев будет ждать плохое настроение и мрачные мысли. У Стрельцов появятся проблемы с финансами.
Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Овнов
В Овне неделя начнется для перемен. Они будут достаточно положительными, поэтому нужно воспринимать их с радостью.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Тельцов
В Тельцах выпадут благоприятные обстоятельства для примирения с близкими людьми, с которыми мог возникнуть конфликт. Ими следует обязательно воспользоваться – нельзя долго быть в ссоре.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Близнецов
Понедельник будет удачным для Близнецов: можно расслабиться и плыть по течению. Все произойдет так, как вы хотите и спланировали.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Раков
Раки сегодня могут быть достаточно эмоциональными. Из-за этого вы будете много конфликтовать с окружающими. Но не следует наносить удар чувствам своих близких.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Львов
Львам удастся в этот день разрешить все прошлые конфликты. Чтобы из каждой ситуации получиться победителем, нужно будет проявить не только мудрость, но и доброту.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Дев
Утром Дев может сопровождать плохое настроение и мрачные мысли. Все это даже может завершиться депрессивным состоянием, однако оно не продлится долго.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Весов
Весам сегодня можно больше времени уделить хобби. Можно делать только то, что доставляет удовольствие – чтобы вдохновиться на всю неделю.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Скорпионов
Астрологи советуют сегодня Скорпионам навести чистоту и порядок у себя дома. Это успокоит вас от тревог и улучшит настроение.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Стрельцов
Стрельцам прогнозируют трудности с деньгами. Лучше не идти на большие незапланированные расходы, а сэкономить.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Козерогов
В вашей жизни сегодня появится новый человек, который в будущем играет немаловажную роль. Сохраните контакт с ней.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Водолеев
Водолеям нужно будет налаживать деловые связи – для этого нужно будет демонстрировать уверенность. Если все получится, у вас появятся новые партнеры.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 октября 2023 для Рыб
Рыбам сегодня лучше не принимать важные решения, особенно те, что связаны с личной жизнью. Они могут привести к непредсказуемым последствиям.