Гороскоп на 9 октября: что ждет всех знаков зодиака в понедельник

Гороскоп на 9 октября прогнозирует удачный и расслабленный день Близнецов. Дев будет ждать плохое настроение и мрачные мысли. У Стрельцов появятся проблемы с финансами.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Овнов

В Овне неделя начнется для перемен. Они будут достаточно положительными, поэтому нужно воспринимать их с радостью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Тельцов

В Тельцах выпадут благоприятные обстоятельства для примирения с близкими людьми, с которыми мог возникнуть конфликт. Ими следует обязательно воспользоваться – нельзя долго быть в ссоре.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Близнецов

Понедельник будет удачным для Близнецов: можно расслабиться и плыть по течению. Все произойдет так, как вы хотите и спланировали.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Раков

Раки сегодня могут быть достаточно эмоциональными. Из-за этого вы будете много конфликтовать с окружающими. Но не следует наносить удар чувствам своих близких.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Львов

Львам удастся в этот день разрешить все прошлые конфликты. Чтобы из каждой ситуации получиться победителем, нужно будет проявить не только мудрость, но и доброту.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Дев

Утром Дев может сопровождать плохое настроение и мрачные мысли. Все это даже может завершиться депрессивным состоянием, однако оно не продлится долго.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Весов

Весам сегодня можно больше времени уделить хобби. Можно делать только то, что доставляет удовольствие – чтобы вдохновиться на всю неделю.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Скорпионов

Астрологи советуют сегодня Скорпионам навести чистоту и порядок у себя дома. Это успокоит вас от тревог и улучшит настроение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Стрельцов

Стрельцам прогнозируют трудности с деньгами. Лучше не идти на большие незапланированные расходы, а сэкономить.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Козерогов

В вашей жизни сегодня появится новый человек, который в будущем играет немаловажную роль. Сохраните контакт с ней.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Водолеев

Водолеям нужно будет налаживать деловые связи – для этого нужно будет демонстрировать уверенность. Если все получится, у вас появятся новые партнеры.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 октября 2023 для Рыб

Рыбам сегодня лучше не принимать важные решения, особенно те, что связаны с личной жизнью. Они могут привести к непредсказуемым последствиям.