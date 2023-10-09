Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.
До слова Жадібні чи економні: названо 3 найскупіших знаків зодіаку
Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Овнів
В Овнів тиждень почнеться для змін. Вони будуть доволі позитивними, тож треба сприймати їх з радістю.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Тельців
У Тельців випадуть сприятливі обставини для примирення з близькими людьми, з якими міг виникнути конфлікт. Ними слід обов'язково скористатися – не можна довго бути у сварці.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Близнюків
Понеділок буде вдалим для Близнюків: можна розслабитися та плисти за течією. Все станеться так, як ви бажаєте та спланували.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Раків
Раки сьогодні можуть бути доволі емоційними. Через це ви багато конфліктуватимете з оточенням. Та не слід завдавати удару почуттям своїх близьких.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Левів
Левам вдасться в цей день розв'язати всі минулі конфлікти. Щоб з кожної ситуації вийти переможцем, треба буде проявити не тільки мудрість, але й доброту.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Дів
Зранку Дів може супроводжувати поганий настрій та похмурі думки. Все це навіть може завершитися депресивним станом, однак він не триватиме довго.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Терезів
Терезам сьогодні можна більше часу приділити хобі. Можна робити лише те, що приносить задоволення – аби надихнутися на весь тиждень.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Скорпіонів
Астрологи радять сьогодні Скорпіонам навести чистоту та лад у себе вдома. Це заспокоїть вас від тривог та покращить настрій.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Стрільців
Стрільцям прогнозують труднощі з грошима. Краще не йти на великі незаплановані витрати, а зекономити.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Козорогів
У вашому житті сьогодні з'явиться нова людина, яка у майбутньому відіграє важливу роль. Збережіть з нею контакт.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Водоліїв
Водоліям потрібно буде налагоджувати ділові зв'язки – для цього потрібно буде демонструвати впевненість. Якщо все вдасться, у вас з'являться нові партнери.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Риб
Рибам сьогодні краще не ухвалювати важливі рішення, а особливо ті, що пов'язані з особистим життям. Вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.