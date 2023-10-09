Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

До слова Жадібні чи економні: названо 3 найскупіших знаків зодіаку

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Овнів

В Овнів тиждень почнеться для змін. Вони будуть доволі позитивними, тож треба сприймати їх з радістю.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Тельців

У Тельців випадуть сприятливі обставини для примирення з близькими людьми, з якими міг виникнути конфлікт. Ними слід обов'язково скористатися – не можна довго бути у сварці.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Близнюків

Понеділок буде вдалим для Близнюків: можна розслабитися та плисти за течією. Все станеться так, як ви бажаєте та спланували.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Раків

Раки сьогодні можуть бути доволі емоційними. Через це ви багато конфліктуватимете з оточенням. Та не слід завдавати удару почуттям своїх близьких.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Левів

Левам вдасться в цей день розв'язати всі минулі конфлікти. Щоб з кожної ситуації вийти переможцем, треба буде проявити не тільки мудрість, але й доброту.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Дів

Зранку Дів може супроводжувати поганий настрій та похмурі думки. Все це навіть може завершитися депресивним станом, однак він не триватиме довго.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Терезів

Терезам сьогодні можна більше часу приділити хобі. Можна робити лише те, що приносить задоволення – аби надихнутися на весь тиждень.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Скорпіонів

Астрологи радять сьогодні Скорпіонам навести чистоту та лад у себе вдома. Це заспокоїть вас від тривог та покращить настрій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Стрільців

Стрільцям прогнозують труднощі з грошима. Краще не йти на великі незаплановані витрати, а зекономити.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Козорогів

У вашому житті сьогодні з'явиться нова людина, яка у майбутньому відіграє важливу роль. Збережіть з нею контакт.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Водоліїв

Водоліям потрібно буде налагоджувати ділові зв'язки – для цього потрібно буде демонструвати впевненість. Якщо все вдасться, у вас з'являться нові партнери.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 жовтня 2023 для Риб

Рибам сьогодні краще не ухвалювати важливі рішення, а особливо ті, що пов'язані з особистим життям. Вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.