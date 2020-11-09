Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, прогнозирует хорошие и приятные новости для Козерогов и Рыб. Дев ждет новый период в жизни. Читайте гороскоп на 9 ноября 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня замечательный день, чтобы избавиться от старых привычек. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Овнов

Постарайтесь ограничить физические нагрузки. Лучше отдохните немного и проведите время с семьей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Тельцов

Сегодня дела Тельцов пойдут вверх. Вероятно, вы получите поддержку от постороннего человека. Это может быть начало новой и крепкой дружбы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Близнецов

Сегодня могут возникнуть нестандартные ситуации. Не берите все близко к сердцу. Проявите чувство юмора.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Раков

Сегодня астрологи советуют Ракам заниматься теми делами, которые приносят им удовольствие. Не рекомендуется планировать что-то важное и серьезное.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Львов

Сегодня Львов может разочаровать окружающая обстановка. Не исключено, что вам придется отвечать за других. Следите за своими эмоциями.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Дев

Сегодняшний день для Дев – очень важен. В вашей жизни начнется период, который будет сопровождать вдохновение и энергия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Весов

Весы в понедельник будут чувствовать острую потребность изменений. И они не заставят себя ждать. Очень скоро вы сможете наконец воплотить задуманное.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Скорпионов

В этот день Скорпионов перестанет волновать мнение окружающих. А еще вы сможете отойти от своих стереотипов и немного отодвинуть рамки дозволенного.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Стрельцов

Звезды помогут Стрельцам изменить свою жизнь. Но и им придется постараться, отбросив привычные схемы поведения и просмотрев ценности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Козерогов

Козероги получат хорошую новость в начале недели и в дальнейшем смогут многое изменить в своей жизни. Вокруг них соберутся настоящие единомышленники, которые помогут в дальнейших начинаниях.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Водолеев

Водолеям астрологи советуют не держаться за прошлое. Их ждут новые знакомства, которые станут по-настоящему полезными. Эти люди помогут научить ценить себя и по-новому взглянуть на жизнь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Рыб

Рыбы смогут существенно увеличить свои доходы, не тратя много времени. Кроме этого, вы можете до конца дня получить приятное известие.