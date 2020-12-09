Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, советует Скорпионам не доверять непроверенной информации, а Львам – быть уверенными в своей правоте. Читайте гороскоп на 9 декабря 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Овнов

Сегодня ваша импульсивность и излишняя откровенность могут перечеркнуть все предыдущие достижения. Звезды советуют не винить в своих проблемах окружающих.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Тельцов

Сегодня в жизни Тельцов появятся новые люди, а вместе с ними и новые возможности. Все проблемы будут выглядеть понятными и решаемыми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Близнецов

Близнецов сегодня ждут проблемы с родственниками. Благодаря интуиции вы сможете вовремя погасить назревающие конфликты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Раков

Сегодня Ракам придется не просто принять важное решение. Пора освобождаться не только от хлама в квартире, но и от лишнего в своей жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Львов

Сегодня интриги на работе и непонимание близких людей отнимут много времени и сил у Львов. Вспомните о собственном достоинстве и будьте уверены в собственной правоте.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Дев

Сегодня резких изменений в жизни Дев не предвидится. Девы будут удивлены от того, как им удалось выполнить много задач. Появится возможность совместить профессиональную карьеру и семью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Весов

Мечты Весов могут превратиться в реальность. Развитие событий будет зависеть от того, насколько твердо вы будете следовать своим целям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Скорпионов

Скорпионов ждет долгожданное продвижение по службе. Чтобы ваши замыслы реализовались, не подвергайте их огласке и не доверяйте непроверенной информации.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Стрельцов

Сегодня Стрельцы получат дельный совет, который сможет вас вдохновить. Рекомендуется в этот день направить все свое внимание на саморазвитие. Результат вас удивит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Козерогов

Малейшие изменения в этот день сделают вашу жизнь лучше. Вы получите все, что захотите. Запишите сегодня все свои мечты и цели на бумаге.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Водолеев

Финансовое состояние Водолеев будет стабильным, однако не спешите тратить сегодня много денег. Направьте их на покупку чего-то полезного и необходимого.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Рыб

Избегайте в этот день конфликтов, особенно на работе. Не полагайтесь на сотрудников и партнеров. Если планируете делать большие покупки – купите лучше более качественный товар, чем более дешевый.