Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря для всех знаков Зодиака прогнозирует успешную неделю в рабочей и любовной сфере. Многих ждут сюрпризы судьбы. Читайте гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 капреля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Овна

Судьба может приготовить для Овнов небольшие испытания. Особенно, это касается тех, кто привык действовать по четким правилам и не отступать от плана. Впрочем, не переживайте – есть высокие шансы, что у вас все получится!

К концу недели вам нужно завершить все начинания, которые накопились за последнее время – в рабочих вопросах и в отношениях. Неделя максимально благоприятна для перемен во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность.

В конце недели откажитесь от шопинга – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Телец (21 капреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Тельца

Астрологи советуют Тельцам обратить внимание на мелочи, которые вы довольно часто игнорируете. Постарайтесь меньше придираться к близким людям и коллегам на работе. Попытайтесь сосредоточиться на текущих, но неотложных делах. Именно от этого будет зависеть ваша успешность на этой неделе.

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Старайтесь прилагать максимум усилий к каждому делу, чтобы успех прочно закрепился на вашей стороне. Прислушивайтесь к мнению окружающих и не спорьте со старшими по возрасту и должности.

В субботу займитесь домом и бытом и по возможности постарайтесь реализовать все, что вы задумали себе. Не бойтесь новых начинаний, однако хорошо рассчитывайте свои силы. Этот день также хорош для восстановления утраченных связей.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 8 декабря

Близнюки (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Близнецов

На этой неделе Близнецам стоит быть осторожными в выводах и поступках. Не верьте сплетням, которые будут вас окружать со всех сторон. Ведь вы можете не только испортить отношения с близкими, но и потерять дорогого вам человека.

Неделя успешна для работы, вы сможете закрыть проекты, над которыми давно работали, а также получить хорошую прибыль. На работе откажитесь от слов "не могу", и вы добьетесь всего, чего только пожелаете. А вот с финансами стоит быть осторожным – не покупайте дешевых вещей и не верьте акциям и распродажам.

Выходные лучше провести только для себя и забыть о работе. Решите все вопросы, которые беспокоили вас в рабочие дни и на решение которых у вас не хватало времени. Вечер посвятите просмотру интересного фильма или сериала.

Благоприятный день: 12 декабря

Неблагоприятный день: 10 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Рака

Погружаясь в работу на этой неделе, постарайтесь не забывать о других важных сферах. Неделя будет благоприятной для неленивых Раков. Новые обязанности и дополнительная работа расширят возможности в финансовом плане.

Одиноких представителей знака ждут романтические знакомства. Во вторник астрологи советуют никому не занимать денег, ведь вернут вам их не скоро. Четверг – отличный день для получения новых знаний. В пятницу есть шанс неожиданно найти оригинальное решение самых сложных задач.

На выходных поставьте перед собой амбициозную задачу и попробуйте ее выполнить за один день. Быстрый результат принесет вам особое удовольствие. В воскресенье уделите время активной физической деятельности.

Благоприятный день: 12 декабря

Неблагоприятный день: 13 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Льва

Львов ожидают серьезные изменения в рабочей сфере. Все произойдет очень неожиданно, впрочем астрологи советуют соглашаться на предложение, которое вам предложит руководство. На новой должности Вы наконец сможете заниматься тем, о чем так долго мечтали.

Несмотря на то, что вы уже немного устали и начали думать над отпуском, звезды не рекомендуют отдыхать в такой важный период вашей жизни, который связан с работой. Чтобы хоть немного переключиться от обыденности, попробуйте в нерабочее время устроить для себя настоящие выходные: прочитайте книгу, посмотрите фильм, помедитируйте, составьте план на будущее, или просто займитесь любимыми делами.

Выходные благоприятны для смены имиджа и покупок. Если вы давно хотели что-то убрать – смело покупайте и не жалейте денег, ведь все покупки вам обязательно пригодятся.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Девы

В начале недели Девы осознают, что их привычные методы и подходы уже устарели, поэтому пришла пора их пересмотреть. Наша жизнь постоянно меняется, и мы должны также меняться вместе с ним. Возможно, вам следует скорректировать свой режим дня, систему ценностей или просто произвести перестановку мебели дома.

Будьте открытыми к изменениям, особенно в понедельник и среду. Не надо их бояться, ведь они безусловно пойдут вам на пользу. Ближе к концу недели вы получите то, чего так долго ждали.

На выходных все ваши мысли будут посвящены особому для вас человеку. Со временем вы сможете в полной мере насладиться общением с ним. В воскресенье постарайтесь сбавить обороты и отдохнуть.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 8 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Весов

На этой неделе Весам не стоит ждать легкого успеха, ведь к заветной цели надо идти с большим трудом. Первая половина недели – время для решительных действий, не медлите! Ваше трудолюбие и чрезмерная ответственность принесут свои плоды уже к концу года.

Финансовые вопросы нужно решать в конце недели. Не берите кредитов и не занимайте никому деньги, эту неделю с вашими средствами нужно быть особенно осторожными. Походы в банк лучше отложить на другую неделю, потому что есть риск подписать невыгодный договор.

По возможности отправьтесь на выходных в гости к своим родителям. Вероятно, перед праздниками вашим родным нужна помощь. На воскресенье не скаладайте грандиозных планов. Попробуйте отдохнуть и расслабиться, не выполняя никаких задач.

Благоприятный день: 13 декабря

Неблагоприятный день: 12 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Скорпиона

В начале недели обязательно поделитесь своими мыслями и чувствами с другими людьми. Вам будет приятно осознавать, что в этом мире по меньшей мере есть еще один человек, который будет знать, что происходит в вашей жизни.

В середине недели вам необходимо пополнить запас своих духовных и физических сил. По возможности, начинайте активно планировать свое будущее. Для начала – напишите их на бумаге. Таким образом вам будет проще продумать план их реализации.

На выходных вы будете чувствовать себя в прекрасной форме. Скорпионы будут полны энергии и ясности мышления и смогут четко определить свои основные цели. В воскресенье займитесь тем, что приносит вам немалую радость.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Стрельца

Начало недели для Стрельцов будет несколько напряженной, но уже в среду вы сможете взять себя в руки, и ваши дела пойдут в гору. Астрологи отмечают, что на этой неделе вы будете склонны к импульсивным решениям, поэтому было бы хорошо, если бы при принятии важных решений вы советовались с кем-то из близких.

Пятница – хороший день для всех дел, связанных с законом и подписанием договорных обязательств. На получение прибыли можно рассчитывать уже со следующей недели, в это же время стоит делать все покупки.

На выходных уделите достаточно внимания вашему здоровью и занятиям спорта. Также вам стоит подумать над всеми делами, которые надо обязательно закончить до конца года. Постепенно приступайте к каждому делу и попытайтесь все выполнить. Не стоит переносить задания из старого года в новый.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 13 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Козерога

Новая неделя станет особенно удачной для представителей творческих профессий – ваши идеи понравятся не только родным и друзьям, но и руководству. На этой неделе вы успеете сделать больше, чем за весь предыдущий месяц. Не сбавляйте темпа и уже к концу недели вы сможете похвастаться профессиональными достижениями и финансовыми успехами.

В любовной сфере сюрпризы начнутся в четверг, а уже в пятницу ожидается встреча с поклонниками из далекого прошлого. Зимняя неделя будет полна приятных событий, так что вы сможете гордиться собой.

На выходных полезно определиться с собственными желаниями и правильно сформировать свои цели. В воскресенье старайтесь не раздражаться по пустякам и не делайте трагедии из бытовых проблем.

Благоприятный день : 10 декабря

Неблагоприятный день: 8 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеям надо обратить внимание на людей. Поймите, что не следует доверять всем, ведь среди них есть те, которые не являются вашими хорошими друзьями. Будьте с ними осторожны. Полагайтесь на свою интуицию в важных вопросах, потому что никто кроме вас не сможет вам помочь.

В середине недели найдите время, чтобы составить план на 2021 год, не медлите, ведь большое количество дел на работе также будет отнимать у вас довольно большой кусок времени. Не ленитесь выделить на это время – четкий план позволит вам осуществить все цели, которых вы хотите достичь.

На выходных у вас представится хорошая возможность изменить свою жизнь, поэтому беритесь за любую возможность выйти из своей зоны комфорта. Новые знакомства привлекут в вашу жизнь события, которые вам в будущем пригодятся.

Благоприятный день: 12 декабря

Неблагоприятный день: 8 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 для Рыб

Ставьте на этой неделе перед собой конкретные задачи и не отвлекайтесь на проблемы посторонних людей. С таким настроением вы легко решите профессиональные и финансовые вопросы. Рыбы, мечтающие о повышении по службе, могут рассчитывать на благосклонность руководства.

Звезды советуют избегать романтических порывов и чаще прислушиваться к интуиции. Рекомендуется проявить активность и настойчивость. Вас могут порадовать долгожданные новости. Полагайтесь на свои силы, но и от помощи коллег и друзей не отказывайтесь.

На выходных сосредоточьтесь на главном, иначе из-за второстепенных пустяков вы можете упустить удачу. Не стоит пытаться работать за всех и брать на себя всю ответственность. Следует остерегаться чрезмерной импульсивности в делах и потакания некоторым своим слабостям.

Благоприятный день: 12 декабря

Неблагоприятный день: 10 декабря