Гороскоп на 9 августа: какой знак зодиака столкнется с непростыми препятствиями

Гороскоп на 9 августа прогнозирует Тельцам возможность новой работы или смены деятельности. Козорогам разрешено идти на риск. Смотрите дальше, что сегодня ждет других знаков зодиака.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Овнов

Астрологи советуют уделить этот день саморазвитию и поиску новых умений и навыков. Желание знаний и работы поможет достигать цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Тельцов

Тельцы могут услышать предложение или получить шанс новой работы или даже смены деятельности. Серьезно все обдумайте, прежде чем принимать решение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Близнецов

Близнецы сегодня могут столкнуться с препятствиями на пути. Отнеситесь к этим вызовам без лишних тревог, чтобы успешно справиться с проблемами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Раков

Ракам стоит распрощаться с делами, докучавшими им в последнее время. Тогда они спадут с плеч, словно тяжелое бремя.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Львов

Астрологи советуют Львам уделить время домашнему комфорту и уюту. Позаботьтесь о хорошей атмосфере дома и теплых отношениях с близкими.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Дев

Перед Девами может оказаться непростая ситуация или загадка. Не берите ее близко к сердцу – она решится сама собой, а ваши усилия будут тщетны.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Весов

У Весов хороший день для того, чтобы расширить круг общения. Будьте открыты и дружелюбны, чтобы добавить несколько новых контактов в телефон.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Скорпионов

В случае сложных отношений с близким или любимым человеком Скорпионам следует срочно позаботиться о примирении. Сегодня удачный день для разрешения проблем на любовном фронте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам оглянуться и обратить внимание на людей рядом. Задумайтесь, нет ли в окружении тех, кто может подставить или предать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Козерогов

Козерогам можно позволить себе рискнуть и пойти на решительный шаг. Ваше решение будет оправданным, но имейте и чувство меры.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Водолеев

Водолеям следует сосредоточиться на своих задачах. Не позволяйте чему-либо другому отвлекать вас от достижения цели.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Рыб

Вашим друзьям в ближайшее время может потребоваться помощь. Не отворачивайтесь от них, а подставьте свое плечо.