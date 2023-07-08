День, когда нельзя лгать: гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на 8 июля прогнозирует Овнам интересное предложение, от которого нельзя отказываться. Львы могут познакомиться с важным человеком. Козероги сегодня услышат хорошую новость.

Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Овнов

Овны могут сегодня получить любопытное предложение. От нее ни в коем случае нельзя отказываться – впоследствии станет заметным результат.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Тельцов

В субботу удачный день для Тельцов встретиться с друзьями. Это прекрасная возможность устроить пикник или посиделки в парке.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Близнецов

Близнецы испытают желание соврать сегодня, чтобы облегчить себе жизнь. Не стоит идти на этот проступок, ведь впоследствии правда все равно выплывет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Раков

Сегодня хороший день для того, чтобы отказаться от мыслей об успехе и материальном богатстве. Посвятите время саморазвитию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Львов

Астрологи советуют Львам выйти в мир, общаться с людьми и заводить знакомства. Есть шанс познакомиться со второй половинкой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Дев

Дев сегодня зовут перемены и приключения. Скажите "да" неожиданным вызовам и выйдите из зоны комфорта.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Весов

Весам сегодня лучше позаботиться о здоровье и своем физическом состоянии. Будет хорошим решением занятие спортом или пробежка на открытом воздухе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Скорпионов

Субботу Скорпионам следует провести в культурной среде. Например, сходить на выставку или в театр.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Стрельцов

Стрельцам можно забыть о проблемах, которые донимали в последнее время. Вселенная настроена к вам положительно, поэтому они решатся сами собой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Козерогов

Козероги услышат очень хорошие новости сегодня. День начнется удачно, ведь этого известия вы ждали давно.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Водолеев

На Водолее может держать оскорбление близкий человек. Сегодня хороший день для примирения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 июля 2023 для Рыб

Астрологи советуют Рыбам сегодня провести работу над ошибками. Подумайте о том, как бы вы могли вести себя в дальнейшем, чтобы избегать неприятных ситуаций.